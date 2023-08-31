كورونا.. حالتين جديدتين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابتين، بكورونا، و0 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

كما سجلت 0 حالة تماثلت للشفاء، و 0 حالة في العناية المركزة حسب ذات المصدر.