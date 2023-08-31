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أخبار الجزائر

كورونا.. حالتين جديدتين خلال 24 ساعة

بقلم أسماء.ع
كورونا.. حالتين جديدتين خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابتين،  بكورونا، و0 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

كما سجلت 0 حالة تماثلت للشفاء، و 0 حالة  في العناية المركزة حسب ذات المصدر.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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