“كورونا” حرمت الخضر من مُلاقاة هذا المنتخب العالمي

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن الخضر كانو سيلعبون مُباراة ودية عالمية خلال الفترة الماضية، أمام هولندا.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء، بأنه يريد ظهور أشباله في لقاءات أمام كبار كرة القدم العالمية.

وقال في هذا الشأن :”لقد برمجنا مواجهة أمام هولندا، خلال الفترة الماضية، ولكن تفشي فيروس كورونا تسبب في إلغاء الموعد”.

وواصل :”نحن جاهزون في أي وقت للمُشاركة في مثل هذه المواعيد، ولكن تواريخ الفيفا القادمة لا تُساعدنا للأسف”.

وختم :”نحن نتعامل بجدية مع جميع المُباريات التي نلعبها، وإن أتيحت لنا فرصة اللعب أمام الكبار فسنكون في الموعد”.