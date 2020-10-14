“كورونا” حرمت الخضر من مُلاقاة هذا المنتخب العالمي

الرياضة
  • -
  • 0
“كورونا” حرمت الخضر من مُلاقاة هذا المنتخب العالمي
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن الخضر كانو سيلعبون مُباراة ودية عالمية خلال الفترة الماضية، أمام هولندا.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء، بأنه يريد ظهور أشباله في لقاءات أمام كبار كرة القدم العالمية.

وقال في هذا الشأن :”لقد برمجنا مواجهة أمام هولندا، خلال الفترة الماضية، ولكن تفشي فيروس كورونا تسبب في إلغاء الموعد”.

وواصل :”نحن جاهزون في أي وقت للمُشاركة في مثل هذه المواعيد، ولكن تواريخ الفيفا القادمة لا تُساعدنا للأسف”.

وختم :”نحن نتعامل بجدية مع جميع المُباريات التي نلعبها، وإن أتيحت لنا فرصة اللعب أمام الكبار فسنكون في الموعد”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=903444

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com