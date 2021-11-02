كورونا: حصيلة الإصابات ترتفع إلى 246.7 مليون والوفيات تتجاوز 5 الملايين

أكدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم. إرتفعت إلى 246 مليونا و700 ألف و706 حالات فيما بلغت الوفيات نحو 5 ملايين حالة.

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إرتفع إلى 4 ملايين و999 ألفا و620 وفاة.

بالمقابل، أفادت الإحصائيات بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة.

في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية. تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.

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إفريقيا: إصابات كورونا تتجاوز 8,49 مليون حالة

من جهته أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن القارة الإفريقية سجلت 8 ملايين و494 ألفا و634 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

بالمقابل أوضح المركز – التابع للاتحاد الإفريقي – أن عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا إرتفع إلى 218 ألفا و228 وفاة. بينما بلغ عدد حالات التعافي 7 ملايين و892 ألفا و669 حالة.

وبحسب المصدر ذاته، يعد جنوب القارة الإفريقية المنطقة الأكثر تضررا، يليها شمال إفريقيا ثم شرقها، ثم منطقة وسط إفريقيا.

إرتفاع إصابات كورونا بالجزائر.. 114 إصابة جديدة و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، أمس عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 206563 إصابة. فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5926، بعد تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 79 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 141746، فيما يقبع حاليا 14 مريضا بالعناية المركزة.

عدد إصابات كورونا يتجاوز مجددا عتبة الـ 100 و5 ولايات تسجل أكثر من 10 حالات