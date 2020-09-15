كورونا حول العالم.. إرتفاع عدد الإصابات من الهند حتى ألمانيا

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إرتفاعا.

حيث اقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الهند من نحو 5 ملايين.

في وقت سجلت ألمانيا مزيدا من الإصابات، ويشارف العالم على تجاوز عتبة الـ30 مليون مصاب والمليون وفاة.

وسجلت العاصمة الهندية، نيودلهي، اليوم الثلاثاء، 83 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليبلغ إجمالي الإصابات نحو 4 ملايين و900 ألف إصابة.

فيما كشفت وزارة الصحة الهندية، بأن البلاد سجلت 1054 حالة وفاة جديدة، لتتجاوز حصيلة الوفيات 80 ألفا.

لتحل الهند في الأسابيع الأخيرة بالمرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة، والثالثة من ناحية حصيلة الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1407 إصابات، ليصل الإجمالي إلى 261762.

وسجلت استراليا من جهتها 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك مقابل 35 في اليوم السابق.