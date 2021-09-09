كورونا حول العالم: قرابة 5 ملايين وفاة وأزيد من 223 مليون إصابة

.تسبب فيروس كورونا في وفاة قرابة 5 ملايين شخص حول العالم، وأزيد من 223 مليون مصاب، إلى غاية صبيحة اليوم .

وأفادت آخر الإحصائيات أن الفيروس أودى بحياة 4.611.342 شخص، وأصاب 223.474.152 آخرين، حول العالم، منذ بداية إنتشاره في ديسمبر 2019.فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء 200.010.731.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

https://vb.me/EnnaharTVfb