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كورونا حول العالم: قرابة 5 ملايين وفاة وأزيد من 223 مليون إصابة

بقلم فطومة حيدر
كورونا حول العالم: قرابة 5 ملايين وفاة وأزيد من 223 مليون إصابة
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.تسبب فيروس كورونا في وفاة قرابة 5 ملايين شخص حول العالم، وأزيد من 223 مليون مصاب، إلى غاية صبيحة اليوم .

وأفادت آخر الإحصائيات أن الفيروس أودى بحياة 4.611.342 شخص، وأصاب 223.474.152 آخرين، حول العالم، منذ بداية إنتشاره في ديسمبر 2019.فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء 200.010.731.

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