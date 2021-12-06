كورونا: درار يكشف موعد ذروة أوميكرون

جدد فوزي درار المدير العام لمعهد باستور دعوته إلى تعميم فرض الجواز الصحي التلقيح عبر العديد من القطاعات وعدم الإكتفاء بالنقل البحري. معتبرا ان هذا هو الحل للحد من إنتشار المتحور الجديد لفيروس كوورنا أوميكرون.

وخلال نزوله ضيفا عى القناة الثالثة أكد درار ان الاهم في الوقت الحالي هو المتغير “دلتا”. وهذا على الرغم من التهديد الذي يسببه المتحور أوميكرون. وكشف البروفيسور درار أنه ووفق التوقعات العلمية سيكون شهري فيفيري ومارس ذروة المتحور الجديد اوميكرون.

وفي ذات الحوار شدد درار على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا مع التلقيح للحد من إنتشار الجائحة. وأضاف أن المناعة التي تستمر بعد التطعيم يمكن أن تحمي من المتحورات الشديدة والخطيرة.

وفي ذات السياق أكد المدير العام لمعهد باستور ان التلقيح هو أفضل طريقة لوقاية من كورونا، وهذا بالرغم من انه لم يتم الإعتراف بمدى فعاليته ضد اومكيرون إلى غاية الساعة.

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قررت وزارة النقل إقرار الجواز الصحي للتلقيح على جميع المواطنين الراغبين في السفر عبر النقل البحري. بداية من اليوم الاثنين.

وأنهت الوزارة في بيان لها علم لكافة الراغبين في السفر عبر النقل االبحري أنه تقرر إلزامية الجواز الصحي للتلقيح إثبات التلقيح.

بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها من قبل منها اعتماد PCR والاختبار التشخيصي كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته.

وبهذا الخصوص، كشف الدكتور محمد ملهاق، الخبير والباحث في علم الفيروسات، في تصريح خص به “النهار أونلاين”. أنه تم إجبار المسافرين عبر الطريق البحري على إظهار الجواز الصحي قبل السفر، نظرا لطول مدة السفر من جهة. وتواجد العديد من المسافرين على متن باخرة مغلقة من جهة أخرى.

وبخصوص المسافرين جوا، قال المتحدث إنه في حال ثبوت إصابة أحدهم بالفيروس أو أحد المتحورات. سيتم إخضاعه للحجر الصحي إلى غاية ثبوت شفاءه.

وشدد الدكتور على ضرورة العودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي نظرا لخطورة المتحور الجديد.

وقد أوصت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا بفرض حجر صحي إجباري للقادمين من 8 دول إفريقية. والتي سجلت حالات للمتحور “أوميكرون “.

كما أوصت اللجنة بضرورة إتخاذ تدابير إحترازية أخرى. كفرض الجواز الصحي لدخول الأماكن العمومية المغلقة.

كما تم إقتراح علاوة على الحجر الصحي ضرورة تقديم شهادة فحص كورونا “pcr” أثناء الدخول والخروج. وهي من بين الإجراءات الإحترازية لتجنب دخول هذا المتحور لبلادنا وتفادي حدوث موجة أخرى من الوباء”.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد صرح سابقا أنه لن يتم تطبيق الحجر الصحي مجددا. مشددا على ضرورة تلقي اللقاح المضاد للفيروس للحد من انتشار الوباء وارتفاع الإصابات.

وأرجع الوزير عبد الرحمان بن بوزيد سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا. إلى انتشار سلالة دلتا في الجزائر والتي يمكن لحاملها نقل العدوى لـ8 آخرين. عكس الموجة الأولى من الفيروس والتي يمكن لحاملها نقل العدوى لـ 3 أشخاص.