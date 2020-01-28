كورونا.. رئيس الجمهورية يأمر بإجلاء الطلبة الجزائريين المقيمين بووهان الصينية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بإجلاء الطلبة الجزائريين المقيمين بووهان في الصين، في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن تبون،أمر المؤسسات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات قصد الشروع الفوري في إجلاء الجالية الجزائرية بمدينة ووهان.

وأضاف بيان الرئاسة، أن عدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في هذه المدينة، يبلغ 36 شخصا أغلبهم من الطلبة.

وأوضحت الرئاسة،أن القرار يأتي تجسيدا لالتزامات الرئيس المتعلقة بحماية ومرافقة الجالية بالخارج والتجاوب الفوري مع انشغالاتهم لاسيما بمثل هذه الظروف.

وكان الطلبة الجزائريين المقيمين في هذه المدينة، قد طلبوا مساعدة السلطات الجزائرية، من أجل إجلائهم في أقرب وقت.

للإشارة، تشهد مدينة ووهان الصينية، تفشي فيروس “كورونا” القاتل، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا بسببه 106 شخصا.