كورونا: رقم قياسي في عدد الإصابات و26 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 شخص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155.784 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 3979 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 704 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 107.041 حالة. بينما يتواجد 45 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 9 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 26 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.