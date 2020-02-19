كورونا.. روسيا تمنع دخول الصينيين وتغلق حدودها معها

أعلنت روسيا أنها ستمنع دخول المواطنين الصينيين إبتداء من الـ 20 من فيفري المقبل إلى أراضيها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء المكلفة بالشؤون الصحية، تاتيانا غوليكوفا، نقلا عن وكالة الانباء الروسية، أن” روسيا أنها ستمنع دخول المواطنين الصينيين إبتداء من هذا التاريخ سواء كان ذلك للعمل او الدراسة او السياحة أو الرحلات الخاصة.

واكدت ان الاجراء “يأتي بعد تفاقم الوباء في الصين واستمرار المواطنين الصينيين في الوصول إلى الأراضي الروسية”.

وقامت روسيا كذلك بإغلاق قرابة 4250 كلمترا من الحدود التي تجمعها مع الصين، كما اوقفت حركة القطارات من وإلى الصين.