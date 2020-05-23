كورونا سيتلاشى تدريجيا ويختفي تماما خلال شهر

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كورونا سيتلاشى تدريجيا ويختفي تماما خلال شهر
بقلم أسماء.ع

أفادت صحيفة اقتصادية فرنسية، اليوم السبت، أنه من المحتمل أن يتلاشى فيروس كورونا المستجد تدريجيا واختفائه تماما خلال شهر، استنادا لبعض الأرقام المؤقتة لبعض الدول.

وأوضحت صحيفة “Les Echos” الفرنسية، أن فيروس كورونا يعرف تراجعا في عدة دول، تزامنا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن “خلال شهر سيشهد العالم ركودا تاما في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد”.

وقال كاتب الصحيفة إيف بورديون، إنّ عدد الإصابة بفيروس كوفيد19 انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بمختلف أنحاء العالم.


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