كورونا.. شرطة الأربعطاش والثنية في خرجات ميدانية تحسيسية للتجار

تواصل مصالح أمن ولاية بومرداس خرجاتها الميدانية التحسيسية الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وأفادت مصالح الأمن لذات الولاية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، وبالتنسيق مع عناصر الشرطة للأمن الحضري الأربعطاش لأمن دائرة خميس الخشنة و مصالح أمن دائرة الثنية قامت بتنظيم حملات جوارية واسعة بإقليم بلديتي الأربعطاش والثنية.

وأشار ذات البيان أن الغرض من الخرجات هو توعية أصحاب المحلات التجارية، بمشاركة أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة والجمعية الولائية للتجار والحرفيين لبومرداس.

وذلك من خلال تقديم توجيهات وتوصيات أمنية وقائية لضمان و إحترام مسافة التباعد الإجتماعي بين الزبائن وتفادي الطوابير أمام المحلات.

بالإضافة إلى توعوية مستمعلي الطريق بالتقليل من التنقلات و إحترام مواقيت الحجر الصحي للحد من انتشار عدوى وباء فيروس كورونا.