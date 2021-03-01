كورونا: صناديق الضمان الاجتماعي تشرع في صب إعانات فحوصات الكشف منذ فيفري

شرعت صناديق الضمان الإجتماعي مطلع فيفري الماضي في صب المساعدات المالية للمؤمنين إجتماعيا للكشف عن كورونا.

وتخص المساعدات المعنيين بمصاريف فحوصات السكانير وتحاليل على عينات “بي سي آر” ولفحص المضاد للكشف عن كوفيد-19.

ونقلت الإذاعة الوطنية، عن المدير العام بالنيابة للضمان الإجتماعي بالوزارة فوزي هوان، أن صندوقي الكناس والكاسنوس، شرعا مطلع فيفري الماضي في صب المساعدات المالية بالحسابات البريدية الجارية للمؤمنين إجتماعيا المعنيين بفحوصات سكانير وتحاليل”بي سي آر”.

وأضاف، أن هذا الإجراء تم تقنينه بقرار وزاري مشترك، مذكرا بأن الالتزام بدفع المستحقات المالية يتطلب سندا قانونيا.

وكشف هوام، أن الصندوقين تمت تعبئتهما للتكفل بجميع الاجراءات قصد ضمان أحسن لاستقبال للمواطنين القادمين لايداع طلباتهم.

كما أشار الى أن صندوقي كناس وكاسنوس شرعا في جانفي الماضي في استقبال طلبات المؤمنين اجتماعيا المشتركين.

وأوضح هوام، أن الدفعة الأولى من الطلبات كانت هامة، والعملية تطلبت آجالا لمعالجة الملفات.

وطمأن في ذات السياق، أن جميع الطلبات المودعة على مستوى مراكز الدفع تمت معالجتها من طرف الصندوقين.

كما ذكر بأنه “بهدف الاستفادة من هذه التعويضات المالية يجب فقط على المعنيين دفع الوصفة الطبية ونتائج الفحص بالسكانير من أجل الكشف عن كوفيد-19 وكذا تحاليل على عينات”بي سي آر” والفحص المضاد”.