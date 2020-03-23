كورونا.. ضمان الخدمة على مستوى مصالح القرض الشعبي الجزائري

أكد بنك القرض الشعبي الجزائري ضمان خدماته خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد، مع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البنك، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وفي إطار “التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، فإن البنك يعلم زبائنه بمواصلة ضمان الخدمة على مستوى جميع مصالحه المركزية والوكالات الموزعة عبر التراب الوطني”.

وأضاف البنك “أن عملية ضمان الخدمة تتم عبر تزويد كل الوكالات والمصالح المركزية بالمواد والمستلزمات الضرورية للوقاية من تفشي الوباء”.

كما أكد البنك أن هذه الإجراءات و التدابير “قد تم تعزيزها بقرارات داخلية من خلال وضع آلية مناسبة لليقظة والمتابعة وتقييم تطبيق هذه الأخيرة ذات الصلة بالظرف”.