كورونا عبر العالم.. أزيد من 185 مليون إصابة و4 ملايين وفاة

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا عبر العالم، الـ185 مليون، فيما تجاوز إجمالي ضحايا كوفيد-19، الـ4 ملايين وفاة. وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في العالم 185.024.418، بينما بلغ إجمالي الوفيات 4.000.767.

وتحتل الولايات المتحد الأمريكية، المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث عدد الوفيات، والتي بلغت 606217 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي الإصابات فيها 33.770.334. وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بـ528540 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 18.909.037. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بـ404211 وفاة، وإجمالي إصابات 30.663.665.

وتأتي المكسيك، في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ234192 وإجمالي إصابات 2.558.369. وفي المرتبة الخامسة تأتي البيرو بـ 193588 وفاة و 2.069.51 إصابة. ثم تأتي روسيا في المرتبة السادسة، بـ 137718 وفاة و 5.614.540 إصابة.

وفي المرتبة السابعة تأتي بريطانيا بـ 128565 وفاة، و 5.007.964 إصابة. بينما تأتي إيطاليا في المرتبة الثامنة بـ 127718 وفاة و 4.265.714 إصابة. وفي المرتبة التاسعة، تأتي فرنسا بـ111448 وفاة و 5.856.682 إصابة. وتأتي في المرتبة العاشرة كولومبيا، بـ 110578 وفاة، و 4.426.811 إصابة.