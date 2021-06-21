كورونا عبر العالم.. 178 مليون إصابة و4 ملايين وفاة و2.6 مليار جرعة لقاح

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، إلى قرابة 178.5 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 4 ملايين حالة.وتم تسجيل تقديم أكثر من 2.6 مليار جرعة لقاح للسكان عبر العالم.

وحسب احصائيات، مركز جامعة جونز هوبكينز لرصد فيروس كورونا في العالم، فإن عدد الإصابات بالفيروس التاجي، وصل صباح اليوم الاثنين، إلى 178,432,437 إصابة.عبر أكثر من 210 دول ومناطق.

وتتواجد الولايات المتحدة في صدارة الدول التي سجلت إصابات بالفيروس.حيث بلغ عدد الإصابات فيها 33,541,889 إصابة.وجاءت الهند ثانية، وسجلت 29,881,772 إصابة، ثم البرازيل في المركز الثالث، وسجلت 17,927,928 إصابة.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغ عدد الوفيات جراء تفشي وباء كوفيد-19، في مختلف أنحاء العالم إلى 4,019,988 حالة وفاة.حيث تتقدم الولايات المتحدة دول العالم من حيث الوفيات بـ601,826 حالة وفاة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بـ501,825 وفاة، ثم الهند بـ386,708 وفاة.