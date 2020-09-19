كورونا عبر الولايات.. تيزي وزو وبومرداس في المقدمة وتراجع العاصمة والبليدة

نشرت وزارة الصحة الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كورونا في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت ولايتي تيزي وزو وبومرداس اعلى اصابات خلال ال24 ساعة الاخيرة فيما تراجعت ولايتي البليدة والعاصمة في عدد الاصابات.

تيزي وزو: 38 حالة جديدة

بومرداس: 20 حالة جديدة

البويرة: 18 حالة جديدة

جيجل: 17 حالة جديدة

سطيف: 15 حالة جديدة

تيبازة: 14 حالة جديدة

بجاية: 13 حالة جديدة

الجزائر العاصمة: 12 حالة جديدة

باتنة و تلمسان: 09 حالات جديدة

البليدة ووهران: 08 حالات جديدة

أم البواقي : 06 حالات جديدة

الولايات التي سجلت خمسة 05 حالات هي: سوق اهراس والطارف

الولايات التي سجلت أربعة 04 حالات هي: الجلفة وسكيكدة

الولايات التي سجلت حالتين 02 حالات هي: ميلة

الولايات التي سجلت حالة واحدة 01 هي : قسنطينة ومسيلة وتمنراست.