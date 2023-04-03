كورونا.. عدم تسجيل أي إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء كورونا. كما لم تسجل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر. هذا وتماثلت 3 حالات للشفاء، مع تواجد مريض واحد في العناية المركزة.
وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بقي إجمالي الإصابات بوباء كورونا على حاله حيث بلغ، إلى غاية السبت، إلى 271592 حالة. فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182877 حالة. في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
اختبار يمكن أن يميز بين كورونا والإنفلونزا في 10 ثوان!
وتوصل فريق علمي، إلى تطوير جهاز استشعار سريع جديد يمكنه تحديد ما إذا كنت مصابا بفيروس كورونا أو الإنفلونزا في غضون 10 ثوان.
وصنع الجهاز من مادة نانوية بسمك ذرة واحدة يمكنها في الوقت نفسه الكشف عن وجود الفيروسات المسببة لـ”كوفيد-19″ والإنفلونزا، بمستويات أقل بكثير وبسرعة أكبر بكثير من التدفق الجانبي والاختبارات التقليدية الأخرى.
وقام العلماء في الولايات المتحدة بتصنيعه باستخدام الغرافين، وهو طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في نمط شبكي سداسي.
ورقته هذه تجعله حساسا للغاية لأي تغيرات كهربائية في بيئته، ما يمنحه القدرة على التمييز بين “كوفيد-19″ والإنفلونزا.
وقال ديجي أكينواندي، من جامعة تكساس في أوستن، إن أعراض كل من الإنفلونزا و”كوفيد-19″ تتداخل بشكل كبير، ما يجعل من الصعب التمييز بينهما.