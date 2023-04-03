كورونا.. عدم تسجيل أي إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء كورونا. كما لم تسجل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر. هذا وتماثلت 3 حالات للشفاء، مع تواجد مريض واحد في العناية المركزة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بقي إجمالي الإصابات بوباء كورونا على حاله حيث بلغ، إلى غاية السبت، إلى 271592 حالة. فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182877 حالة. في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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