كورونا.. عدم تسجيل أي إصابة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء كورونا. كما لم تسجل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر. هذا وتماثل حالتين للشفاء، مع عدم تواجد مريض واحد في العناية المركزة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بقي إجمالي الإصابات على حاله حيث بلغ، إلى غاية أمس السبت، إلى 271592 حالة. فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182874 حالة. في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.