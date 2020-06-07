كورونا.. عقد إجتماع مجلس وزراء الصحة العرب يوم الأربعاء

دعت، اليوم الأحد، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء المقبل.

وأفادت جامعة الدول العربية، عبر صفحتها الرسمية، أنها تدعو إلى عقد اجتماع وزراء الصحة العرب، برئاسة مملكة البحرين رئيس الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب.

كما دعوت ايضا إلى إنعقاد أعمال المكتب التنفيذي التحضيري للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.​

وفي ذات السياق نقل ذات المصدر أن الإجتماع يأتي في إطار التزايد المضطرد لحالات الإصابة بهذا الفيروس في عدد من الدول العربية.

وكذا تعرض العديد من الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة الصحية إلى الإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرة في ظل تزايد الأعداد في بعض الدول العربية الأعضاء.