كورونا.. فورار يعلن عن برمجة عملية تلقيح في الملاعب الجزائرية

كشف رئيس اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار عن برمجة عملية تلقيح ضد فيروس كورونا، بالملاعب الجزائرية.

وأعلن فورار، اليوم الخميس، خلال ترأسه يوم الدراسة الخاصة بتقييم الوضعية الوبائية في البلاد، عن برمجة عملية تلقيح بالملاعب الجزائرية.

كما أوضح فورار أن انطلاق هذه العملية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بكل من ملعبي “عمر حمادي” ببولوغين، وملعب “20 أوت” ببلوزداد.

وتأتي هذه الخطوة، تطبيقا للبروتوكول الصحي المعتمد، بعد السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب الوطنية، شرط امتلاكهم الجواز الصحي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أكدت على ضرورة تقديم المناصر الجواز الصحي للتلقيح الذي يُثبت تلقيه للجرعتين.

وجدّدت الوزارة مطالبها للأنصار الذين يريدون حضور مختلف التظاهرات الرياضية بما فيها مباريات كرة القدم. كما تعلن عن قرارها بعودة الجمهور إلى الملاعب ابتداءً من الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم. و كذا عودة المناصرين فيما يخص الاختصاصات الرياضية الأخرى.

كما كشفت عن الشروط و قالت أنه يجب على كل مناصر أن يقدم جوازه الصحي للتلقيح الذي يثبت تلقيه للجرعتين، وكذا احترام الاحترازات الصحية المعمول بها وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد لتفادي تفشي وباء كورونا كوفيد-19.

وختمت الوزارة بأنه لن يسمح للشباب دون سن 18 عاما، غير معنيين بعملية التلقيح بدخول الملاعب لمناصرة فرقهم.

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