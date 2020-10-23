كورونا في إيران: 6134 إصابة جديدة و355 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 6134 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في إيران إلى 556891 إصابة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن 335 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 31985.

وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بفرض قيود مشددة في 43 مدينة متأزمة، إضافة إلى خفض عدد العاملين في الدوائر الحكومية.

ومن 31 محافظة إيرانية، لا تزال 27 محافظة في «الوضع الأحمر»، والمحافظات المتبقية، بتصنيف أقل، في «حالة الإنذار والتأهب».

وأعلن نائب وزير الصحة الايراني، علي رضا رئيسي، عن توجه جديد لتنفيذ 40 ألف اختبار يومي للتعرف على المصابين.

وتوقع أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع في إحصاءات تعلنها وزارة الصحة يومياً.