كورونا في إيطاليا: أزيد من 16 ألف إصابة و136 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة الإيطالية تسجيل قفزة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية عند 16079حالة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 136 حال جديدة، مقابل 127 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة 465726 إصابة مؤكدة.

ويدرس رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، إمكانية تطبيق حظر تجول بجميع أنحاء البلاد اعتبارا من نهاية الأسبوع.

كما يدرس رئيس الحكومة الإيطالية بيانات العدوى للساعات الـ 72 الساعة المقبلة لاتخاذ قرار.

كما سيتم إغلاق صالات الرياضة وحمامات السباحة العامة، بالإضافة إلى مراكز التسوق الكبيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع.