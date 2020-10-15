كورونا في إيطاليا: 8804 إصابة جديدة و83 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الايطالية، اليوم الخميس، 8804 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسُجلت أيضا 83 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المرضى المتواجدين في العناية المركزة 586.

وسجلت إيطاليا 36372 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في فيفري، حسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الايطالية.

وتمكنت الحكومة الإيطالية من السيطرة على انتشار العدوى بحلول الصيف، لكن الاصابات عادت الى الارتفاع، بعد قرار الفتح التام.

وتسعى السلطات الإيطالية لزيادة قدرتها على إجراء فحوص كشف المرض وسط شكاوى من طوابير طويلة في مراكز الفحص.

وشهد اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا للفحوص التي أجريت على مدى 24 ساعة وبلغ عددها 162932 اختبارا.