كورونا في الجزائر..أكثر من 100 إصابة منذ أشهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 267657 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6876 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 77 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 179611. فيما يتواجد 13 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الاثنين 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.

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كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 267546 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6876 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 70 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 179534. فيما يتواجد 6 مرضى بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.

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