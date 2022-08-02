كورونا في الجزائر..أكثر من 100 إصابة منذ أشهر
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 267657 إصابة.
كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6876 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثلت 77 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 179611. فيما يتواجد 13 مريضا بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر أمس الاثنين 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.
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إصابات كوفيد ترتفع بقوة في الجزائر
كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 267546 إصابة.
كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6876 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثلت 70 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 179534. فيما يتواجد 6 مرضى بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.
بعد ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الصحة يدعو المدراء إلى التجنّد التام لأي طارئ
كما دعا وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، مديري الصحة عبر الولايات. بالتجند التام تحسبا لأي طارئ. تبعا لمعاودة جائحة كورونا تمددها في الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة.
وحسب بيان للوزارة، نشرته عبر موقعها على الفايسبوك، فقد جاء هذا خلال لقاء تقييمي دوري جمعه بمديري الصحة الولائيين ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة لها بتقنية التحاضر عن بعد. إطلع الوزير على آخر التطورات المسجلة والمتعلقة بالوضعية الوبائية الخاصة بجائحة كوفيد 19. والتي تعرف إرتفاع في الحالات المسجلة يوميا، مما يستدعي التجند التام لأي طارئ.
وأضاف البيان، أن اللقاء شهد تقديم مديري الصحة جملة من التوضيحات والشروحات حول مدى سير برنامج المشاريع المتعلقة بالعيادات المتعددة الخدمات. و التي تم إعادة تهيئتها وفق التعليمات الموجهة إليهم من قبل وزير الصحة.
وأشار البيان، إلى أن بعض الولايات شهدت تقدما ملحوظا في إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات بها بنسبة بلغت 100 بالمائة. على غرار ولاية تيارت التي أعادت تهيئة 11 عيادة متعددة الخدمات بالكامل. بالإضافة كذلك إلى ولاية خنشلة التي أعادت تهيئة 4 عيادات متعددة الخدمات وهي جاهزة لاستئناف نشاطاتها بشكل عاد.
كما شدّد وزير الصحة على ضرورة إبراز المشاريع المنجزة على مستوى كل الولايات وتثمينها. كما أكّد بن بوزيد على ضرورة تحسين ظروف عمل الأطباء ومنحهم كل الاحتياجات الضرورية ليتسنى لهم التكفل الأمثل بالمرضى.