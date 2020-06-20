كورونا في الجزائر: إرتفاع طفيف في عدد المصابين بـ 6 ولايات

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كورونا في الجزائر: إرتفاع طفيف في عدد المصابين بـ 6 ولايات
بقلم م . فيصل

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11631  حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 837 حالة وفاة.

بينما تماثلت 128  حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8324  حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد38  شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 37 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 11  ولاية عبر الوطن.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 6 ولايات إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

البليدة +22 حالة.

الجزائر +15 حالة.

سطيف +14حالة.

بسكرة +9 حالة.

ورقلة +8 حالة.

باتنة +7 حالة.

في حين عرفت 42 ولاية تسجيل اقل من 5 حالات كما لم تسجل 11 ولاية أي حالة خلال 24 المنصرمة.


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