كورونا في الجزائر: إرتفاع في عدد المصابين بـ 6 ولايات بين 7 و28 حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم الأحد 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

ووفق المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا فإن حصيلة الإصابات بالفيروس إرتفعت إلى 11771 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 845 حالة وفاة.

بينما تماثلت 98 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8422 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 41 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 32 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 16 ولاية عبر الوطن

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 5 ولايات إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

سطيف +28.

الجزائر +14.

بسكرة +12.

البليدة +11.

ورڨلة +8.

الجلفة +7.

في حين عرفت 41 ولاية تسجيل اقل من 5 حالات، كما لم تسجل 16 ولاية أي حالة خلال 24 المنصرمة.