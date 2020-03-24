كورونا في الجزائر: الدواء الجديد موجه للحالات الحادة فقط وداخل المستشفيات

كشفت اللجنة العلمية للتصدي لوباء كورونا أن الدواء الجديد الموجه لعلاج هذا الفيروس يتم وصفه للحالات الحادة فقط.

وحسب احد أعضاء اللجنة في تصريح لوأج اليوم بالعاصمة أن وزير الصحة صرح ان علاج فيروس كورونا، “يتم وصفه للحالات الحادة فقط وداخل المستشفيات التي تتكفل بالمصابين بهذا الوباء”.

كما أوضح ذات العضو أن الدواء يستعمل في اطار التجارب العيادية والتوصيات الدولية.

من جهة أخرى أعلن ذات المسؤول ان وصف هذا الدواء يخضع الى “مراقبة طبية صارمة من طرف المختصين داخل المصالح الصحية التي تتكفل بالمصابين”.

اكد أن “انجع وأفضل علاج لهذا الوباء الذي اجتاح العالم يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية”.