كورونا في الجزائر.. الشلف تتقدم والعاصمة ووهران تسجلان أكبر عدد اصابات يومية

سجلت ولاية الجزائر أكبر عدد للاصابات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، فيما قفزت ولاية الشلف في عدد الاصابات إلى 34 إصابة.

وتم تسجيل 66 اصابة جديدة بولاية الجزائر العاصمة، كما تم تسجيل 59 اصابة بولاية وهران فيما تم تسجيل 42 اصابة بولاية الشلف و34 اصابة جديدة بولاية ادرار و28 بولاية بسكرة فيما تم تسجيل 25 اصابة جديدة بولاية البليدة و22 اصابة جديدة بكل من ولاية قالمة والجلفة.

إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لنهار اليوم الأحد 09 أوت 2020 :

الجزائر: 3674 إصابة (+66)

وهران: 2749 إصابة (+59)

البليدة: 2711 إصابة (+25)

سطيف: 2673 إصابة (+14)

قسنطينة:1318 إصابة (+18)

باتنة: 1114 إصابة (+12)

ورقلة: 1104إصابة (+11)

بجاية: 1040 إصابة (+9)

تيبازة: 1004 إصابة (+11)

الجلفة: 956 إصابة (+22)

بسكرة: 936 إصابة (+28)

الوادي: 926 إصابة (+0)

المسيلة: 851 إصابة (+5)

البويرة: 822 إصابة (+11)

تلمسان:752 إصابة (+19)

تيارت: 729 إصابة (+0)

عنابة: 680 إصابة (+0)

المدية: 622 إصابة (+12)

بومرداس:575 إصابة (+0)

الأغواط: 575 إصابة (+4)

عين الدفلى: 569 إصابة (+3)

تبسة: 556 إصابة (+7)

تيزي وزو:536 إصابة (+0)

أدرار: 536 إصابة (+34)

أم البواقي: 533 إصابة (+7)

خنشلة 526 إصابة ( +0)

مستغانم: 524 إصابة (+3)

عين تموشنت: 524 إصابة (+15)

قالمة: 393 إصابة (+22)

برج بوعريريج : 385 إصابة (+3)

جيجل: 382 إصابة (+5)

غرداية: 349 إصابة (+4)

سكيكدة: 339 إصابة (+7)

سيدي بلعباس: 338 إصابة (+6)

معسكر: 319 إصابة (+2)

ميلة: 312 إصابة (+0)

تيسمسيلت: 309 إصابة (+0)

بشار: 299 إصابة (+3)

سوق أهراس: 256 (+3)

النعامة: 244 إصابة (+4)

البيض: 223 إصابة (+0)

الطارف: 191 إصابة (+3)

تمنراست: 179 إصابة (+0)

الشلف: 149 إصابة (+42)

تندوف: 140 إصابة (+0)

غليزان: 137 إصابة (+2)

إيليزي: 96 إصابة (+11)

📌سعيدة: 59 إصابة (+0)