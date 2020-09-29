كورونا في الجزائر..العاصمة تيزي وزو وبجاية تسجل أكبر حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر، 51 368 بعد تسجيل 155 حالة جديدة، اليوم الثلاثاء.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتر وني، فإن ولاية العاصمة تواصل تربعها على عرش الترتيب بتسجيلها 39 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، تليها ولايتي تيزي وزو وبجاية بـ 13 حالة جديدة في كل منهما، فيما سجلت ولاية وهران 11 إصابة جديدة .

هذا ولم تشهد 20 ولاية أي إصابة جديدة بهذا الفيروس الفتاك.

وفيمايلي الولايات التي سجلت أكبر حصيلة يومية خلال 24 ساعة الأخيرة:

تيزي وزو: 1 258 +13

الجزائر: 5 763 +39

بجاية: 1 842 +13

وهران: 3 960 + 11