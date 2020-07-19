كورونا في الجزائر..العاصمة وسطيف يسجلان أعلى حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 23084 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 535 إصابة جديدة اليوم الأحد.
وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية سطيف سجلت أكبر الحالات (64 إصابة مؤكدة) خلال 24 ساعة الأخيرة،
تليها العاصمة بـ 48 إصابة جديدة، فيما سجلت بولاية بسكرة 31 إصابة مؤكدة.
وفيما يلي توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:
الجزائر: 2255 +48
سطيف: 2176 +64
البليدة: 2134 +22
وهران: 1682 + 22
قسنطينة 853 +8
باتنة: 816 +25
ورقلة: 736 +8
تيبازة: 704 +11
بسكرة: 614 + 31
بجاية: 580 +6
الجلفة: 534 +13
تلمسان: 530 + 15
الوادي: 469 +0
تيارت: 475 +20
تيزي وزو: 463 +14
عين الدفلى: 456 +9
خنشلة: 443 + 25
المسيلة: 426 + 15
الأغواط: 397 +16
البويرة: 408 + 12
المدية: 397 + 7
بومرداس: 398 +23
عنابة: 362 +0
تبسة: 363 + 12
أم البواقي: 364 +14
برج بوعريريج: 303 +7
غرداية: 285 + 0
أدرار: 257 + 1
معـسكر: 260 + 5
سكيكدة: 246 + 2
تيسمسيلت: 231 +0
بشار: 208 +0
ميلة: 223 +16
مستغانم: 211 +8
سيدي بلعباس: 202 +6
قالمة: 203 +9
عين تموشنت: 188 +7
سوق أهراس: 178 +3
جيجل: 168 + 6
البيض: 159 + 16
نعامة: 128 + 8
غليزان: 113 + 0
تمنراست: 112 + 1
الشلف: 107 + 0
الطارف: 85 +2
إليزي: 59 +2
سعيدة: 54 +0
تندوف: 53 +0
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