كورونا في الجزائر: تسجيل أكثر من 10 حالات في 19 ولاية و18 أخري لم تسجل أي إصابة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 21 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 81212 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 2.5 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2393 حالة وفاة.

بينما تماثلت 622 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 52568 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 51 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 29 ولاية سجلت أقل من 9 حالات منها 18 ولاية لم تسجل أية حالة.

في حين سجلت 19 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وتبقى الوقاية والإلتزام بالتدابير الوقائية الصحية هي أفضل علاج من فيروس كورونا من خلال الإلتزام بـ:

إرتداء القناع الوقائي الكمامة.

الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

إستخدام المعقمات وغسل اليدين بإستمرار.