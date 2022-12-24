كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل اصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271194 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182629 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.