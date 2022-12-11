كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، فيما تماثل مريض بهذا الوباء إلى الشفاء، بينم لم تسجل أي حالة وفاة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات 271147 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182597 ، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة. كما تسجل حالة واحدة في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما شددت أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.