كورونا في الجزائر..تسجيل إصابة واحدة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271563 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182848 حالة. في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

هذا وتماثل مريض للشفاء، فيما لم يتواجد اي مريض في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.