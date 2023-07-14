كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وبذلك، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 271860، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 183062. فيما استقر عدد الوفيات عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.