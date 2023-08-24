كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل اي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات الى 271853 حالة ، ومجموع الوفيات 6881 حالة كما تم تسجيل حالة واحدة في العناية المركزة حسب ذات المصدر.