كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة في آخر 24 ساعة
بقلم النهار أونلاين
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل اي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات الى 271853 حالة ، ومجموع الوفيات 6881 حالة كما تم تسجيل حالة واحدة في العناية المركزة حسب ذات المصدر.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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