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الوطني

كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة في آخر 24 ساعة

بقلم ط.خير الدين
كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابة واحدة في آخر 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في  الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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