كورونا في الجزائر.. تسجيل إصابتين جديدتين  في اخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل اي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

هذا وتماثلت حالة واحدة للشفاء حسب بيان الوزارة، فيما توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.

وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.