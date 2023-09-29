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الوطني

كورونا في الجزائر.. تسجيل اصابة واحدة في آخر 24 ساعة

بقلم ط.خير الدين
كورونا في الجزائر.. تسجيل اصابة واحدة في آخر 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل  اصابة واحدة بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

فيما توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

رابط دائم : https://nhar.tv/Ap8FP
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