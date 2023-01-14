كورونا في الجزائر..تسجيل اصابة واحدة في الـ24 ساعة الأخيرة
بقلم ط.خير الدين
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
وحسب بيان وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات 271287 حالة, فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182683 حالة, في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.
كما تماثل مريض للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما تواجد مريض واحد في العناية المركزة.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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