كورونا في الجزائر..تسجيل اصابة واحدة في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات 271287 حالة, فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182683 حالة, في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.