كورونا في الجزائر.. تسجيل 136 إصابة خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر.. تسجيل 136 إصابة خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 136 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، ارتفع اجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 52940.

وتم تسجيل الإصابات الجديدة بالفيروس على مستوى 22 ولاية، بينما لم تسجل26 ولاية أي اصابة بكوفيد_19.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بسبب كورونا، ليرتفع اجمالي ضحايا الفيروس إلى 1795.

هذا وقد تم تسجيل 103 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء إلى 37170، بينما يتواجد 31 مريضا داخل مصلحة العناية المركزة.


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