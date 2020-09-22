كورونا في الجزائر.. تسجيل 191 إصابة خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر.. تسجيل 191 إصابة خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب ما أوردته إذاعة “جيل fm”، فقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 50215 إصابة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، تم تسجيل خلال نفس الفترة، 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

ليرتفع بذلك، عدد ضحايا الفيروس التاجي بالبلاد إلى 1689.

وأوضح ذات المصدر، أنه قد تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية، بالعاصمة “44 إصابة”، ثم ولاية البليدة، التي سجلت 30 إصابة.

في حين تم تسجيل 127 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35149، بينما تتواجد 34 حالة في مصلحة العناية المركزة.


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