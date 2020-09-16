كورونا في الجزائر.. تسجيل 232 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشف عنه، رئيس لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، إرتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 48966 إصابة.

كما تم تسجيل 13 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى 1645 شخص.

وتماثل 159 شخصا للشفاء من المرض الذي تسببه الإصابة بكوفيد 19، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 34517.

بينما يتواجد 31 مريض داخل مصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.