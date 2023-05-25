كورونا في الجزائر.. تسجيل 3 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271831 حالة.

فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 183044 حالة, في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تماثل مريضين للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما لم يتواجد اي مريض في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.