كورونا في الجزائر.. تسجيل 3 إصابات جديدة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271499 حالة.فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182819 حالة, في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تماثل 6 مرضى للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما لم يتواجد اي مريض في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.