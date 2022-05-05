كورونا في الجزائر: تسجيل 4 إصابات جديدة خلال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها هذا الخميس عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بالجزائر. كما تواصل عدم تسجيل أي وفاة بالجائحة.

وبذلك، استقر العدد الإجمالي للإصابات عند 265786 حالة، وعدد المتماثلين للشفاء عند 178351، كما بقي عدد الوفيات مستقرا هو الآخر عند 6875 حالة.