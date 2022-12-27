كورونا في الجزائر..تسجيل 4 إصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بقلم النهار أونلاين
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 اصابات بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271202 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182636حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.
كما تماثل مريضان للشفاء وفقا لنفس المصدر. وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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