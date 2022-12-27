كورونا في الجزائر..تسجيل 4 إصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 اصابات بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271202 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182636حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.