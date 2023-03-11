كورونا في الجزائر.. تسجيل 4 إصابات في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد بلغ إجمالي الإصابات إلى 271503 حالة.فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182820 حالة, في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تماثل مريض للشفاء وفقا لنفس المصدر. كما تواجد مريض واحد في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.