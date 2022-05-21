كورونا في الجزائر..تسجيل 4 حالات جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وفي بيان للوزارة فلم يتم تسجيل أي حالة تماثلت للشفاء، بينما لايتواجد أي مريض في العناية المركزة.
كما تشدد الوزارة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،
والتي تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وفي بيان للوزارة فقد تم تسجيل 5 حالات تماثلت للشفاء، بينما لايتواجد أي مريض في العناية المركزة.
كما تشدد الوزارة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،
والتي تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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منظمة الصحة العالمية تثني على الاجراءات التي اتخدنها الجزائر لمكافحة كورونا
منظمة الصحة العالمية تثني على الاجراءات التي اتخدنها الجزائر لمكافحة كورونا
كما أثنى ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، نوهو امادو، بالاجراءات التي اتخدنها الجزائر لمكافحة فيروس كورونا.
وفي بيان للوزارة أمس الخميس، فقد استقبل الوزير ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، و هذا لدراسة النقاط الأساسية المطروحة للنقاش
خلال الجمعية العامة للصحة المقرر عقدها من 22 ماي إلى غاية 28 ماي من هذه السنة.
وفي هذا السياق، أبرز ممثل منظمة العالمية للصحة الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لإدارة و مكافحة كوفيد -19 التي سمحت بالسيطرة على الوضع الوبائي،
واصفا إياها بالمبادرة و الخبرة الناجحة في هذا المجال مشجعا إمكانية تقاسمها على المستوى القاري و حتى العالمي.
كما اقترح تطوير التعاون و الشراكة مع دول المنطقة.
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بالمقابل تدارس بن بوزيد مع ممثل الصحة العالمية، الركيزة الرابعة التي تحمل شعار” منظمة عالمية للصحة، أكثر فعالية وكفاءة، تقدم دعمًا أفضل للبلدان”.
وفي هذا الخصوص، تتضمن هذه الركيزة برنامج العمل العام الثالث عشر 2019-2023 الذي يهدف الى ضمان الجميع بحياة تتمتع بالصحة و العافية في جميع الاعمار.
وهذا عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة و مواجهة الطوارئ الصحية، و تعزيز صحة المجموعات السكانية.
كما سيتم اقتراح تمديد هذا البرنامج الى غاية 2025 بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد -19 اضافة الى مراجعة الميزانية البرامجية المقترحة لعام 2022-2023.
الى جانب التمويل المستدام من طرف دول الأعضاء للمنظمة العالمية للصحة الذي لا يتعدى ال 20 % و أهمية رفعه الي مستوي 50 ,% في 2025.