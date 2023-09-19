كورونا في الجزائر.. تسجيل 5 إصابات جديدة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل اي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

هذا وتماثلت 3 حالات للشفاء حسب بيان الوزارة، كما لم يتواجد أي مريض متواجد في العناية المركزة.

فيما توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.